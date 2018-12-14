События

10:29 14.12.2018

В УПЦ (МП) заверили, что не собираются препятствовать проведению Объединительного собора и устраивать провокации

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В УПЦ (МП) заверили, что не собираются препятствовать проведению Объединительного собора и устраивать провокации

В Украинской православной церкви (Московского патриархата) заявляют, что не намерены препятствовать проведению Объединительного собора по созданию единой поместной православной церкви 15 декабря и устраивать провокации в какой-либо день.

"Мы как Украинская православная церковь официально не устраиваем и не будем устраивать никаких провокаций в субботу, как об этом заявили в СБУ, и в другие дни. Никаких протестов против Томоса. (…) Могу официально заявить, что Церковь не планирует каких-либо форм протеста против "Объединительного собора", который состоится в Киеве 15 декабря. Мы никоим образом не будем препятствовать этому и участвовать в этом учредительном "Соборе" … тоже не будем", - цитирует заместителя председателя отдела внешних церковных связей УПЦ (МП), протоиерея Николая Данилевича информационно-просветительский отдел.

Он уточнил, что утром 14 декабря верующие УПЦ (МП) хотят собраться на "мирное молитвенное стояние" и выразить таким образом свое несогласие с вмешательством властей в дела Церкви.

Как сообщалось, 13 декабря заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что пророссийские силы готовили провокации накануне и во время проведения Объединительного собора в Киеве. В частности, планировалась организация 13-14 декабря в Киево-Печерской Лавре акций против получения украинской церковью Томоса об автокефалии. Координировать действия протестующих должен был настоятель лавры митрополит Павел (Лебедь).

Теги: #провокации #церковь #упц_мп
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