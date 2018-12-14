В 40 населенных пунктах в двух областях Украины ведутся работы по восстановлению электроснабжения - ГСЧС

В двух областях Украины обесточенными из-за непогоды остаются 40 населенных пунктов, сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения 40 населенных пунктов в двух областях, а именно: Черниговская - 38, Кировоградская – 2", - говорится в оперативной информации (по состоянию на 7.00 пятницы) ГСЧС.

Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено.