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10:24 14.12.2018

В 40 населенных пунктах в двух областях Украины ведутся работы по восстановлению электроснабжения - ГСЧС

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В 40 населенных пунктах в двух областях Украины ведутся работы по восстановлению электроснабжения - ГСЧС

В двух областях Украины обесточенными из-за непогоды остаются 40 населенных пунктов, сообщается на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Бригады облэнерго продолжают работы по восстановлению электроснабжения 40 населенных пунктов в двух областях, а именно: Черниговская - 38, Кировоградская – 2", - говорится в оперативной информации (по состоянию на 7.00 пятницы) ГСЧС.

Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено.

Теги: #гсчс #электроснабжение #непогода
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Интерфакс-Украина
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