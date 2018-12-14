События

10:12 14.12.2018

Памятник Суворову перед лицеем им.Богуна будет демонтирован после решения Минкультуры

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 Памятник российскому полководцу Александру Суворову, который установлен перед зданием Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище), будет демонтирован после соответствующего решения Министерства культуры, сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

"Консультативный совет при департаменте охраны культнаследия КГГА… поддержал обращение лицея им.Богуна и Героя Украины генерала Игоря Гордийчука о невнесении памятника Суворову в Реестр памятников. Это означает, что после окончательного решения Минкульта его демонтируют", - написал В.Кириленко в аккаунте в Твиттере.

В 2017 году появилась информация о намерениях администрации образовательного учреждения демонтировать памятник А.Суворову, установленный у входа в лицей и перенести его на задний двор. Тогда памятник был закрыт баннером-декорацией с изображением И.Богуна.

В октябре 2018 года Министерство обороны Украины направило письмо в адрес Кабинета министров, в котором выступило с инициативой демонтажа памятника и установки на его месте памятника полковнику Ивану Богуну – участнику казацких восстаний в Речи Посполитой, расстрелянному в 1664 году в Новгороде-Северском.

В 1943 году в СССР было принято решение о создании суворовских училищ, одним из первых из них стало Киевское суворовское военное училище. Оно было расформировано в 1992 году, на его базе в 1993 году создан Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

Теги: #киев #демонтаж #памятник
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