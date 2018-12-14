Памятник Суворову перед лицеем им.Богуна будет демонтирован после решения Минкультуры
Памятник российскому полководцу Александру Суворову, который установлен перед зданием Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (бывшее Суворовское училище), будет демонтирован после соответствующего решения Министерства культуры, сообщил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.
"Консультативный совет при департаменте охраны культнаследия КГГА… поддержал обращение лицея им.Богуна и Героя Украины генерала Игоря Гордийчука о невнесении памятника Суворову в Реестр памятников. Это означает, что после окончательного решения Минкульта его демонтируют", - написал В.Кириленко в аккаунте в Твиттере.
В 2017 году появилась информация о намерениях администрации образовательного учреждения демонтировать памятник А.Суворову, установленный у входа в лицей и перенести его на задний двор. Тогда памятник был закрыт баннером-декорацией с изображением И.Богуна.
В октябре 2018 года Министерство обороны Украины направило письмо в адрес Кабинета министров, в котором выступило с инициативой демонтажа памятника и установки на его месте памятника полковнику Ивану Богуну – участнику казацких восстаний в Речи Посполитой, расстрелянному в 1664 году в Новгороде-Северском.
В 1943 году в СССР было принято решение о создании суворовских училищ, одним из первых из них стало Киевское суворовское военное училище. Оно было расформировано в 1992 году, на его базе в 1993 году создан Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.