События

08:43 14.12.2018

В большинстве областей Украины продолжает снежить, на дорогах гололедица

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В большинстве областей Украины продолжает снежить, на дорогах гололедица

В пятницу утром в 11 областях Украины продолжает снежить, на дорогах гололедица, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Продолжаются осадки в виде небольшого снега в Киевской, Львовской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Винницкой, Волынской, Одесской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской областях", - говорится в сообщении.

Как отмечается, только в восточных областях без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, в западных областях северо-западный, 5-10 м/с. Температура от 2° мороза до 1° тепла, в Крыму и на юге Одесской области 3-8° тепла, в Карпатах 1-6° мороза.

По Киеву и области небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве и области 0-2° мороза.

В ведомстве также сообщают, что в Киеве в местах прогнозируемого скопления грузового транспорта функционирует 5 мобильных пунктов обогрева (Брест-Литовское, Бориспольского, Гостомельское и Одесское шоссе и Броварской проспект).

Теги: #непогода #прогноз #украина
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