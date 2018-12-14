СБУ разоблачила одного из руководителей ведомственного санатория "Одесса" на финансовых сделках

Сотрудники Управления внутренней безопасности СБ Украины совместно с управлением Службы в Одесской области под процессуальным руководством военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины разоблачили в финансовых сделках одного из руководителей ведомственного санатория СБУ “Одесса”, сообщает пресс-центр СБУ.

"В рамках начатого уголовного производства оперативники спецслужбы установили, что подполковник систематически присваивает деньги, которые платятся за реабилитацию так называемыми "коммерческими" клиентами санатория. Злоумышленник привлекал клиентов через знакомые туристические фирмы. Деньги от граждан оформлялись не через кассу санатория, а принимались непосредственно в приемном отделении, при этом клиенту выдавались финансовые документы на полную стоимость лечения. Затем чиновник по своему усмотрению "определял" сколько из этой суммы внести в кассу лечебного учреждения. Для официальной отчетности готовился дублирующий пакет документации", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленника после выхода с территории санатория и обнаружили у него 125 тысяч противоправно присвоенных денег. Во время санкционированных следственных действий в рабочем кабинете была также изъята "черную бухгалтерию".

"Я даже не знаю, как назвать человека, ворующего деньги в условиях военного положения в медицинском учреждении, в котором проходят реабилитацию его коллеги, среди которых участники АТО. Следователи СБУ доведут это дело до суда, который, убежден, даст справедливую оценку этим позорным действиям", - подчеркнул глава СБУ Василий Грицак.

По его словам, борьба с проявлениями коррупции в спецслужбе будет продолжаться до полного ее искоренения.

"Сейчас должностному лицу объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.410 Уголовного кодекса Украины, санкции которой предусматривают от 10 до 15 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие", - отметили в ведомстве.