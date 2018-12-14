События

06:58 14.12.2018

Украинские саперы обезвредили взрывчатку под водопроводом "Северский Донец-Донбасс"

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Украинские саперы на Донбассе обнаружили и обезвредили самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом "Северский Донец-Донбасс", сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"В ходе обследования участка местности, прилегающей к линии соприкосновения, военнослужащими одного из саперных подразделений центра разминирования ОКП ОС и мотопехотной бригады обнаружено и обезврежено самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом "Северский Донец-Донбасс", который питает водой населенные пункты Торецкое, Горловка, Донецк и другие населенные пункты Донецкой области", - говорится в сообщении.

Теги: #водопровод #взрывчатка #обезвреживание #украина #донбасс
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