Украинские саперы обезвредили взрывчатку под водопроводом "Северский Донец-Донбасс"

Украинские саперы на Донбассе обнаружили и обезвредили самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом "Северский Донец-Донбасс", сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"В ходе обследования участка местности, прилегающей к линии соприкосновения, военнослужащими одного из саперных подразделений центра разминирования ОКП ОС и мотопехотной бригады обнаружено и обезврежено самодельные взрывные устройства, заложенные под водопроводом "Северский Донец-Донбасс", который питает водой населенные пункты Торецкое, Горловка, Донецк и другие населенные пункты Донецкой области", - говорится в сообщении.