В Сумской области мужчина пытался вывезти в РФ пулемет

В Сумской области правоохранители пресекли попытку незаконной переправки пулемета через государственную границу Украины с Российской Федерацией, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) Украины в Сумской области.

"В зону таможенного контроля заехал автомобиль, на котором следовал украинец в направлении выезда с территории Украины. Формой прохождения зоны таможенного контроля выбрал "зеленый коридор". Во время детального осмотра багажного отделения и салона автомобиля найдено детали пулеметной оружия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, все комплектующие были размещены в разных частях автомобиля. В баллоне газовой установки спрятано комплектующие к треноге, в задних дверях авто - пулеметные ручки, под ковриком водителя - бронещит, под капотом - лапы к треноге, в переднем бампере - тело и макет ствола.

На правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса Украины (Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу с сокрытием от таможенного контроля).