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05:36 14.12.2018

В Киеве стартовало голосование за талисман города

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В Киеве стартовало голосование за талисман города

В столице стартовало онлайн-голосование за лучший талисман города, которое продлится до 19 декабря 2018 года, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"Столица получит символ, по которому туристы будут узнавать Киев, а сувениры с изображением талисмана будут напоминать туристам о путешествии в наш город", - отметил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп.

В информации отмечается, что выбранный талисман станет частью туристической символики города, но не заменит официальной, а автор победившего в голосовании получит денежное вознаграждение в размере 150 тыс.грн.

Теги: #киев #голосование #талисман #украина
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