В Харькове суд заочно приговорил гражданина Турции к 15 годам тюрьмы за убийство земляка

Киевский райсуд Харькова заочно признал виновным 30-летнего гражданина Турецкой Республики в убийстве соотечественника из корыстных побуждений (п.6 ч.2 ст.115 УК Украины) и приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

"Во время спецрасследования было собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину подозреваемого. Суд поддержал позицию прокурора и признал иностранца виновным в убийстве. Наказание он начнет отбывать сразу после его фактического задержания", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, в августе 2015 года в Харькове был убит 40-летний бизнесмен из Турции. Как установило следствие, незадолго до этого мужчина прилетел в Харьков с двумя женщинами. Их встретил знакомый, также гражданин Турции, и отвез на съемную в центре города квартиру. Там между мужчинами возник конфликт, в результате которого подозреваемый перерезал жертве горло. После убийства бизнесмена подозреваемый обокрал его, забрав 20 тыс.долл, ювелирные изделия и технику.

Позднее стало известно, что убитый - турецкий бизнесмен и продюсер Эмир Шашмаз (Emir Şaşmaz).

Подозреваемый скрывался от следствия, был объявлен в международный розыск, на время которого досудебное расследование остановили.

Чтобы подозреваемый понес наказание, прокуратура через суд получила разрешение на проведение специального (заочного) расследования, предусмотренного ст. 297-1 УПК Украины.