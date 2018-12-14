В зоне ООС в четверг погибли два украинских десантника

В четверг во время выполнения боевой задачи на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил одна из отдельных десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины потеряла двух бойцов, сообщает пресс-служба командования ДШВ ВС Украины в Facebook.

"Один из них погиб в результате обстрела со стороны противника, второй - в результате сердечного приступа", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав десантно-штурмовых войск выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших десантников.