События

00:05 14.12.2018

В зоне ООС в четверг погибли два украинских десантника

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В четверг во время выполнения боевой задачи на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил одна из отдельных десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины потеряла двух бойцов, сообщает пресс-служба командования ДШВ ВС Украины в Facebook.

"Один из них погиб в результате обстрела со стороны противника, второй - в результате сердечного приступа", - говорится в сообщении.

Командование и личный состав десантно-штурмовых войск выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших десантников.

Теги: #всу #оос #украина #десантники
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