События

23:53 13.12.2018

Убивший трех человек в Страсбурге мужчина застрелен полицией

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Сотрудники полиции Франции застрелили в четверг вечером, мужчину, напавшего ранее на этой неделе на прохожих в Страсбурге, сообщает газета "Фигаро" со ссылкой на источник в службах безопасности.

Согласно первым данным, этот человек, Шериф Шекат, убит в страсбургском квартале Недорф. Согласно поступающим сообщениям, он стал стрелять по полицейскому патрулю. Стражи порядка открыли ответный огонь и ликвидировали террориста.

Место происшествия оцеплено. Собравшиеся в районе оцепления местные жители аплодируют полицейским, передает телеканал "Франс-24".

Журналисты телеканала утверждают, что Ш.Шекат был убит в его собственной квартире. Подтверждения этих данных из других источников пока не поступало.

В свою очередь, глава МВД Кристоф Кастанер сообщил журналистам, что группа из трех полицейских заметила подозреваемого на улице. Когда они попросили его остановиться, мужчина обернулся и открыл огонь. Сразу после этого сотрудники полиции убили нападавшего.

"Я очень горд", - сказал К.Кастанер, комментируя действия полицейских.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. По последним данным, жертвами стали три человека. Еще около десяти получили ранения.

Теги: #франция #ликвидация #террорист
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