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23:01 13.12.2018

В ДТП в Беляевском районе Одесской области погибли два человека

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В ДТП в Беляевском районе Одесской области погибли два человека

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Беляевском районе Одесской области в четверг, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

По информации полиции, авария произошла 13 декабря на автодороге "Одесса-Рени". 41-летний водитель автомобиля "Форд" не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ", в котором находились пять мужчин.

"В результате столкновения водитель автомобиля "Форд" погиб на месте, а также один из пассажиров "ВАЗ". Остальные участники ДТП с травмами различной степени доставлены в больницу", - информируют правоохранители.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дтп_жертвы #украина #одесская_область
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