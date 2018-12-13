В ДТП в Беляевском районе Одесской области погибли два человека

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в Беляевском районе Одесской области в четверг, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

По информации полиции, авария произошла 13 декабря на автодороге "Одесса-Рени". 41-летний водитель автомобиля "Форд" не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ", в котором находились пять мужчин.

"В результате столкновения водитель автомобиля "Форд" погиб на месте, а также один из пассажиров "ВАЗ". Остальные участники ДТП с травмами различной степени доставлены в больницу", - информируют правоохранители.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 (нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.