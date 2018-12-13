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20:10 13.12.2018

Глава Европарламента: соглашение по Brexit не подлежит модификации

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Соглашение по Brexit не подлежит модификации, заявил председатель Европарламента Антонио Таяни на пресс-конференции после выступления перед главами государств и правительств стран ЕС на совете.

"Мы убеждены, что невозможно вновь открыть (переговорное - ИФ) досье. Нужно поговорить с госпожой (Терезой - ИФ) Мэй, выслушать ее, но в любом случае мы не можем изменить текст соглашения", - сказал он.

"Backstop (страховочное решение для ирландской границы на переходный период Brexit - ИФ) является гарантией, что не будет границы между двумя Ирландиями. И это пункт, от которого мы никогда не откажемся", - отметил глава ЕП.

"Можно дать (. . .) интерпретацию политической декларации, но что касается соглашения о выходе, в нем нельзя изменить ни запятой", - подчеркнул А.Таяни.

"То есть надо быть полностью готовыми к дискуссии, обменяться мнениями. Но без других уступок и других модификаций, что касается юридического содержания. Это уже было одобрено Европейским советом и британским правительством", - заявил председатель Европейского парламента.

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