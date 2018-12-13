Страны НАТО передают партию современного оборудования для улучшения системы управления и связи в ВСУ

Вооруженные силы Украины в ближайшее время получат от стран НАТО партию оборудования для улучшения возможностей системы управления и связи.

"В рамках имплементации Трастового фонда НАТО по усовершенствованию системы командования, управления, связи и обмена информацией (C4) Украина получила сегодня оборудование, которое значительно улучшит возможности системы управления и связи наших Вооруженных сил. Груз уже в воздухе и скоро будет доставлен по назначению", - говорится в сообщении на странице Миссии Украины при НАТО в Фейсбуке в четверг.

Украинская сторона выражает благодарность странам-контрибуторам Трастового фонда – Австралии, Великобритании Дании, Исландии, Канаде, Латвии, Литве, Германии, Польше, США и Турции за предоставление Украине такой необходимой практической помощи.

"Современное оборудование, которое будет способствовать защите территориальной целостности и суверенитета нашего государства, - замечательный новогодний подарок от НАТО всем украинцам", - отметили в Миссии Украины при НАТО.