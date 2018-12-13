События

16:56 13.12.2018

Во Львове двое людей госпитализированы после поражения электротоком на ж/д путях

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Во Львове двое людей госпитализированы после поражения электротоком на ж/д путях

Юношу и девушку госпитализировали после поражения электротоком на железнодорожных путях в районе станции "Пидзамче" во Львове.

Как сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области, инцидент произошел около 14:10 в четверг.

Потерпевшие госпитализированы, медики уточняют, какие повреждения они получили.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции – устанавливает обстоятельства травмирования молодых людей.

Теги: #львов #дети #желдорога
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