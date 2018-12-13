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16:32 13.12.2018

Военное положение не сказалось на ограничении свобод и прав граждан – Турчинов

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Военное положение не сказалось на ограничении свобод и прав граждан – Турчинов

 В условиях военного положения ни в одном регионе Украины права и свободы граждан не ограничены, заявляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов.

"Несмотря на правовой режим военного положения, реализацию комплекса военных задач и задач безопасности по подготовке и мобилизации страны для противодействия полномасштабной агрессии, ни в одном регионе не ограничены права и свободы граждан", - сказал А.Турчинов журналистам во время совместных учений Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в четверг.

Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что введение военного положения "дает возможность осуществить полную проверку готовности страны для противодействия полномасштабной военной агрессии".

"Отрабатываются мобилизационные задачи и планы, проверяется готовность всех органов власти, прежде всего, силовых структур, для выполнения своих функций в условиях особого периода, происходит проверка территориальной и гражданской обороны, способности быстро перебрасывать большие военные соединения на значительное расстояние на наиболее опасные для потенциального наступления направления", - сказал он.

По словам А.Турчинова, масштабная проверка обороноспособности страны значительно усиливает способность Украины "противостоять любой агрессии".

Секретарь СНБО рассказал, что участники учений отрабатывали координацию и взаимодействие между силовыми структурами, решали комплекс сложных задач для обеспечения безопасности граждан в условиях военного положения.

"Отрабатывались сценарии обеспечения правопорядка и безопасности граждан при возникновении различных внештатных ситуаций, ликвидации диверсионных групп, локализации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, оперативных действий в условиях обострения на государственной границе", - сказал А.Турчинов.

Он добавил, что представители всех ведомств (около 1200 человек, с привлечением более 100 единиц военной и специальной техники) показали отличные результаты и высокие профессиональные навыки.

Теги: #снбо #турчинов #военное_положение
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