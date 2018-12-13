События

15:40 13.12.2018

Вселенский патриарх вручит Томос главе поместной православной церкви Украины 6 января

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Вселенский патриарх вручит Томос главе поместной православной церкви Украины 6 января

Вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю объединенной Православной церкви в Украине 6 января 2019 года, заявляет глава информационного управления УПЦ-КП архиепископ Евстратий (Зоря), сообщает "Би-Би-Си Украина".

"Томос вселенского патриарха должен быть вручен предстоятелю 6 января", - сказал архиепископ Евстратий в четверг.

Он отметил, что 6 января в Константинополе "должна быть совершена божественная литургия, сослужения Вселенского патриарха и предстоятеля (поместной церкви), и после этого ему будет вручен Томос".

Говоря об объединительном соборе, архиепископ отметил, что иерархи УПЦ-КП придут на собор 15 декабря. Каждый возьмет с собой двух человек: одного клирика и одного монаха или мирянина.

По его словам, УПЦ-КП уже на соборе представит своего кандидата на главенство в поместной церкви.

"У нас есть единственное предложение по кандидатуре, которую предложат собора", - сказал спикер УПЦ-КП.

Он отметил, что голосование на соборе будет тайным.

Также архиепископ Евстратий (Зоря) сообщил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к объединительному собору, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.

"Мы прошли по проекту устава, который был предложен от Синода Вселенского патриархата. Дискутировали, некоторые вещи сохранены, некоторые вещи изменены, несколько отброшено", - сказал пресс-секретарь УПЦ-КП.

Теги: #церковь #упц_кп #томос
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