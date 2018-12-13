Более половины архиереев УПЦ (МП) вернули Вселенскому патриарху приглашения на объединительный собор

Более 50-ти архиереев Украинской православной церкви (Московского патриархата), которые получили от Константинопольского патриарха Варфоломея приглашения на объединительный собор украинской православной церкви, отправили их обратно в Стамбул.

"Архиереи Украинской православной церкви продолжают возвращать послание от Константинопольского патриарха Варфоломея с приглашениями на "объединительный собор" по адресу отправителя – на Фанар", - сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) на своем сайте.

Отмечается, что так поступили уже 56 архиереев, без учета епископов, которые сначала отказались принимать письма с приглашениями.

Согласно отчету управляющего делами за 2018 год, всего УПЦ (МП) насчитывает 97 архиереев.

Как сообщалось 8 декабря, глава УПЦ (МП) митрополит Онуфрий вернул Вселенскому патриарху Варфоломею письмо-приглашение для участия в объединительном соборе, который состоится 15 декабря в Киеве.