События

13:15 13.12.2018

Собор св.Софии в Киеве не планируется для постоянного богослужения - Нищук

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Собор св.Софии в Киеве не планируется для постоянного богослужения - Нищук

 Министр культуры Украины Евгений Нищук заявляет, что на данным момент собор св.Софии не рассматривается как объект постоянно действующей церкви.

"София Киевская – это как второй Иерусалим… София не планируется для постоянного богослужения. Тепла София (Малая София – ИФ), там идут богослужения. Мы не говорим сегодня про Софию, как объект постоянно действующей церкви", - сказал Е.Нищук журналистам в четверг, отвечая на вопрос, станет ли собор св.Софии главной церковью единой поместной православной церкви Украины.

Что касается изменения статуса подчинения и пользования Киево-Печерской лавры после объединительного собора министр ответил, что "никто никого выселять не будет". "Но мы надеемся, что главные святыни Украины – Лавры, которых есть три и в Херсонесе – четвертая, что они будут молиться за украинское воинство, за украинский народ, за украинскую власть и за украинского человека", - сказал министр.

Как сообщалось, 5 декабря 2018 года президент Украины Петр Порошенко сообщил, что объединительный собор по созданию единой поместной украинской православной церкви состоится 15 декабря в соборе св.Софии в Киеве.

Теги: #нищук #церковь #софия_киевская
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