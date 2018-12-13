События

13:09 13.12.2018

Спецслужбы РФ и "ДНР" запланировали в ряде городов Украины в день объединительного собора крестный ход и столкновения с правоохранителями – СБУ

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В оккупированном Донецке представители спецслужб Российской Федерации обсудили с руководством так называемой "ДНР" проведение в ряде городов Украины в день объединительного собора крестных ходов с последующими столкновениями с правоохранителями для создания "кровавой картинки", сообщили в Службе безопасности Украины.

Как сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге в Киеве в четверг, украинская спецслужба получила оперативную информацию о проведении 6 декабря в бывшем здании управления СБУ в Донецкой области (г.Донецк) под председательством представителей спецслужб РФ совещания руководства "ДНР", на котором обсуждался вопрос предоставления Украине Томоса и возможные меры, которые могут этому помешать.

"По результатам этого мероприятия было принято решение относительно: организации крестных ходов верующих УПЦ в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожье, Херсоне и Николаеве в день проведения объединительного собора в столице, во время которых будут спровоцированы силовые столкновения с правоохранителями, с обязательным созданием "кровавой картинки" для российских СМИ", - рассказал В.Кононенко.

По его словам, для увеличения количества пострадавших к акциям планировалось привлечь лиц пожилого возраста, инвалидов и больных.

"Проведение Центром специальных операций "МГБ ДНР" (руководитель В.Евдокимов) и МГБ ДНР (руководитель В.Павленко) дополнительных инструктажей с группами, которые уже находятся в вышеупомянутых украинских городах для совершения противоправных проявлений", - сообщил замглавы СБУ.

Теги: #церковь #сбу #провокации
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