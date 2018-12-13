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12:47 13.12.2018

Минкультуры обнародует результаты сверки музейного фонда в Киево-Печерской и Почаевской лаврах 17 декабря - Нищук

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Минкультуры обнародует результаты сверки музейного фонда в Киево-Печерской и Почаевской лаврах 17 декабря - Нищук

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что министерство сообщит о результатах сверки музейного фонда в Киево-Печерской и Почаевской лаврах 17 декабря.

"У нас сегодня проходит сверка музейного фонда и фонда заповедника, которые предоставлялись в пользование в Киево-Печерской лавре, также в Почаевской лавре. 17 декабря будет отчет", - сказал он журналистам в четверг.

По словам министра, только тогда можно будет получить достоверную информацию о том, чего не выявлено и есть ли какие-то потери.

Е.Нищук отказался до обнародования отчета комментировать возможные потери экспонатов фондов.

В то же время, он подчеркнул, что четыре главных предмета, которые несут большую ценность, находятся на месте в Киево-Печерской лавре.

"Что касается о тех или иных икон, которые являются музейным фондом государства Украины, то мы сообщим о их наличии 17 декабря", - подчеркнул министр.

Теги: #фонды #церковь #нищук
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