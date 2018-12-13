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12:33 13.12.2018

Второй день саммита ЕС пройдет на фоне социальных протестов в Бельгии

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Увеличение минимальной зарплаты, отмена пенсионной реформы и повышение уровня жизни станут главными требованиями акций протеста и забастовок, которые бельгийские профсоюзы организуют в ближайшую пятницу.

"Для правительства Шарля Мишеля настал момент сделать выбор, будет ли оно продолжать свою плохую политику четырех последних лет или воспользуется шансом сделать социальный поворот", - заявил в интервью бельгийским СМИ председатель Конфедерации христианских профсоюзов Марк Леманс.

По мнению профсоюзов, рабочим должно быть обеспечено повышение зарплаты на 1,5%.

"Экономический рост позволил крупным предприятиям получить большую прибыль, а акционерам - увеличить свои дивиденды, - продолжил профсоюзный лидер. - Но на рабочих этот рост не сказался".

Он отметил, что все это сопровождалось ростом цен.

В связи с акциями профсоюзов в стране ожидаются транспортные проблемы. Будут закрыты многие агропродовольственные предприятия, магазины, детские учреждения. Забастовки распространятся на сферу различных городских услуг. Перед многочисленными предприятиями ожидаются пикеты забастовщиков. Полицейские профсоюзы тоже призывают присоединиться к акциям протеста.

В пятницу в Брюсселе будет проходить второй день Европейского саммита.

Теги: #акции_протеста #бельгия
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