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11:47 13.12.2018

СБУ задокументировала намерения организовать провокации накануне и во время проведения объединительного церковного собора

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СБУ задокументировала намерения организовать провокации накануне и во время проведения объединительного церковного собора

В Службе безопасности Украины заявляют о подготовке пророссийскими силами провокаций накануне и во время проведения объединительного церковного собора в Киеве.

"СБУ задокументировали намерения организовать в Киеве и других регионах провокации накануне проведения объединительного церковного собора", - сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко на брифинге в Киеве в четверг.

В частности, планировалась организация 13-14 декабря в Киево-Печерской Лавре акций против получения украинской церковью Томоса об автокефалии.

По словам замглавы СБУ, согласно российским инструкциям было предложено провести на территории Киево-Печерской лавры в Киеве акций протеста против получения Украиной Томоса и создания единой поместной православной церкви.

"Настоятель лавры митрополит Павел должен был координировать действия протестующих", - сказал В.Кононенко.

"Главная версия, которую мы рассматриваем на сегодня – это совершение преступления по отношению к лицам, которых планировалось привлечь к этим акциям, а именно совершение резонансных противоправных действий, связанных с гибелью и ранениями простых граждан, дополнительно привлеченными к этому гражданами. Это должно было стать подтверждением предыдущих "страшилок" о преследовании верующих УПЦ радикалами и захватов святынь, а с другой стороны – могло поставить под угрозу проведение объединительного собора", - пояснил замглавы СБУ.

По словам В.Кононенко, задержанных нет, потому что преступление было предупреждено.

Отвечая на вопрос о том, есть ли основания для задержания митрополита Павла, В.Кононенко сказал: " Нет, если будут, он будет задержан, пока их (оснований – ИФ) нет".

"Для подозрения этого ещё мало, но работа в этом плане проводится, митрополит Павел обязательно будет допрошен в рамках этого уголовного производства", - подчеркнул он.

Теги: #церковь #сбу #провокации
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