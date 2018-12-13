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11:19 13.12.2018

"Укрзализныця" восстановила движение в западном направлении после обрыва контактной сети в Киевской области

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"Укрзализныця" восстановила движение в западном направлении после обрыва контактной сети в Киевской области

 АО "Укрзализныця" восстановило движение поездов в западном направлении после обрыва контактной сети из-за падения дерева в Киевской области.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании, полноценное движение на участке было запущено в 8:37.

В 5:12 на пятьдесят первом км перегона Клавдиево - Бородянка из-за падения дерева произошел обрыв контактной сети вызвавший задержки отдельных пассажирских поездов западного направления.

Железнодорожники оперативно начали работы по восстановлению участка и в 7.12 начали пропуск поездов по парной колее. Как сообщили в "Укрзализныце", инцидент привел к задержкам поездов далекого сообщения, в частности поезда № 98 Ковель - Киев, № 705 Киев - Перемышль, № 92 Львов - Киев.

Теги: #укрзализныця #движение
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