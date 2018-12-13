Архиерейский собор УПЦ-КП начнется в полдень в резиденции Филарета в центре Киева

В 12:00 четверга в Киевской патриархии начнется Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, в ходе которого иерархи планируют обсудить ряд вопросов и согласовать решения относительно назначенного на 15 декабря Объединительного собора по созданию поместной Украинской православной церкви, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Архиерейский собор УПЦ-КП пройдет в 12:00 на Пушкинской, 36", - сообщил собеседник агентства.

Как известно, по адресу ул.Пушкинская,36 в Киеве находится резиденция главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.

Решение о проведении Архиерейского собора Украинской православной церкви Киевского патриархата 13 декабря было принято на заседании Священного синода УПЦ-КП, состоявшегося 6 декабря.

"Принимая во внимание благословение Его Святейшества Варфоломея, … для принятия надлежащих решений о созыве и проведении 15 декабря 2018 года Чрезвычайного Объединительного собора иерархов Украинской православной церкви в составе украинского епископата, который в апреле 2018 года обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ, руководствуясь Уставом об управлении УПЦ Киевского патриархата (…) - созвать 13 декабря 2018 года в Киеве Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата", - сказано в журнале заседания Священного синода.