События

11:12 13.12.2018

Архиерейский собор УПЦ-КП начнется в полдень в резиденции Филарета в центре Киева

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 В 12:00 четверга в Киевской патриархии начнется Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата, в ходе которого иерархи планируют обсудить ряд вопросов и согласовать решения относительно назначенного на 15 декабря Объединительного собора по созданию поместной Украинской православной церкви, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.

"Архиерейский собор УПЦ-КП пройдет в 12:00 на Пушкинской, 36", - сообщил собеседник агентства.

Как известно, по адресу ул.Пушкинская,36 в Киеве находится резиденция главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета.

Решение о проведении Архиерейского собора Украинской православной церкви Киевского патриархата 13 декабря было принято на заседании Священного синода УПЦ-КП, состоявшегося 6 декабря.

"Принимая во внимание благословение Его Святейшества Варфоломея, … для принятия надлежащих решений о созыве и проведении 15 декабря 2018 года Чрезвычайного Объединительного собора иерархов Украинской православной церкви в составе украинского епископата, который в апреле 2018 года обратился к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить Томос об автокефалии УПЦ, руководствуясь Уставом об управлении УПЦ Киевского патриархата (…) - созвать 13 декабря 2018 года в Киеве Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата", - сказано в журнале заседания Священного синода.

Теги: #церковь #собор
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