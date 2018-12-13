Представители ОРДО передали украинской стороне 13 осужденных

В четверг утром на КПВВ "Новотроицкое" представители оккупационной администрации временно оккупированных территорий Донецкой области передали украинской стороне отбывавших наказание в тюрьмах на неподконтрольной части Донбасса 13 осужденных и их уголовные дела, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Это люди, которые получили приговоры судов еще до военной агрессии на востоке Украины. Осужденные сами изъявили желание отбывать наказание в украинских пенитенциарных учреждениях. Они, хотя и нарушили закон, но остаются гражданами Украины. И я как омбудсмен делаю все для обеспечения соблюдения прав всех украинцев, где бы они ни находились", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

При этом она вновь подчеркнула, что украинская сторона готова забрать всех заключенных, которые хотят продолжать отбывать наказание на подконтрольной правительству Украины территории.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Ирина Геращенко отметила, что эти 13 человек были осуждены украинскими судами еще до начала войны на востоке – еще до 2014 года и изъявили желание отбывать наказание в украинских тюрьмах.

"Всего около 1000 осужденных до начала российской агрессии лиц, находящихся в тюрьмах на оккупированном Донбассе, неоднократно обращались в офис омбудсвумен Л.Денисовой, Людмила Денисова – к нам как представителям Минской группы с просьбой забрать их. Да, эти люди совершили тяжкие преступления, но мы как правовое государство должны заботиться и о защите их прав, тем более имеем факты пыток и использования осужденных в качестве рабочей силы", - написала И.Геращенко на странице в соцсети Фейсбук.

Она подчеркнула, что Украина готова забрать всех, кто хочет отбывать наказание на подконтрольных украинской власти территориях.