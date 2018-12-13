Суд обязал НАБУ открыть дело по заявлению о блокировании Луценко расследования захвата имущества компании "Арей"

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство по заявлению заместителя директора ООО "Инженерная группа "Арей" Светланы Зварыч относительно блокирования генеральным прокурором Юрием Луценко расследования преступлений по захвату имущества группы.

Как сообщает интернет-издание "Зеркало недели" (ZT.UA) со ссылкой на определение суда, в июле С.Зварич обратилась в НАБУ с заявлением о блокировании генпрокурором Ю.Луценко расследования преступлений по захвату и разграблению имущества ИГ "Арей" и личное вмешательство генпрокурора в досудебное расследование и предоставление незаконных указаний о передаче от одного следственного органа к другим.

С.Зварич сообщила Бюро о том, что в январе 2016 года ООО "Инженерная группа "Арей" и ЧАО "АТЕК" был заключен договор аренды всего имущественного комплекса сроком до 1 января 2019 года. Также ЧАО "АТЕК" в качестве пожертвования передало БО "Благотворительный фонд образовательных инноваций" все станки, остатки конструкций и оборудования.

Заместитель директора предприятия отметила, что после перехода права собственности на акции ЗАО "АТЕК" в Фонд, 21 октября 2016 года, предприятие было захвачено бывшими акционерами с участием более двухсот "титушек" (молодых людей спортивного телосложения - ИФ). С этого дня коллектив ИГ "Арей" не допускается к производственным помещениям, а имущество разворовывается.

По информации издания, Служба безопасности Украины начала уголовное производство по ст.113 Уголовного кодекса Украины (диверсия), а в дальнейшем – и по ч.5 ст.191, ч.3 ст.206, ч.3 ст.206-2, ст.356, ч.4 ст.190 и ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины.

"С.Зварыч отметила, что следователи СБУ собрали убедительные доказательства преступной деятельности бывших акционеров и подали соответствующие ходатайства к следственному судье Шевченковского суда о проведении обысков, объявления подозрения и задержания этих лиц. Однако следственный судья отклонил все ходатайства", - отмечает издание.

Следователь СБУ и процессуальный прокурор в мае 2017 года повторно подали на подпись генпрокурору ряд ходатайств к следственному судье об обысках, задержании и объявлении подозрения вышеуказанным лицам. Однако, по словам С.Зварыч, Ю.Луценко отказался их подписывать и направлять следственному судье. Более того, генпрокурор поручил прекратить любые следственные действия по всем уголовным производствам по захвату ИГ "Арей", отметила С.Зварич.

Соломенский райсуд г.Киева своим определением обязал уполномоченных лиц Национального антикоррупционного бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершенном уголовном преступлении по заявлению С.Зварыч от 21 июля 2018 года.

Определением обжалованию не подлежит. Его полный текст объявят 17 декабря.