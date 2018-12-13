Из-за снегопада в Киев ограничен въезд грузовиков, на дорогах государственного и местного значения проезд обеспечен

В связи осложнением погодных условий на подъездных дорогах в г.Киева с 6:00 ограничено движение крупногабаритных транспортных средств, на дорогах государственного и местного значения проезд обеспечен.

Как сообщает в четверг пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, с 8:00 утра в г.Киеве в местах прогнозируемого скопления грузового транспорта запланировано установление 5 мобильных пунктов обогрева (Брест-Литовское шоссе, Бориспольского шоссе, Броварской проспект, Гостомильське и Одесское шоссе).

"Информация об аварийных отключениях теплоснабжения в ГСЧС не поступала", - сказано в сообщении.

В столице организовано дежурство специальной техники ГСЧС на проспект А.Глушкова, Надднепрянское шоссе и ул.О.Телиги для оказания помощи населению.

По данным Укргидрометцентра, продолжаются осадки в виде небольшого снега в Киевской, Львовской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Днепропетровской, Одесской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Николаевской областях и в г.Киеве. Дождь с мокрым снегом – в Волынской области.

"Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечено", - сказано в сообщении ГСЧС.

В четверг днем на большей части территории Украины прогнозируется небольшой снег, на Прикарпатье – умеренный снег. Ветер северо-западной (в южной и восточной части - южный), 5-10 м/с. На дорогах гололедица. Температура от 4 мороза до 1 тепла, в Карпатах 5-10 мороза.

В Киевской области – небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер северо-западный умеренный. Температура по области и в Киеве от 0 до 2 мороза.