События

10:05 13.12.2018

Канада обеспокоена потерей связи еще с одним своим гражданином в Китае

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Чиновники из министерства иностранных дел и международной торговли Канады не смогли связаться с канадским гражданином в Китае, который ранее заявлял о том, что допрашивается китайскими властями, сообщает телеканал CBC.

"Оттава потеряла контакт с канадским гражданином в Китае, который обратился к федеральным чиновникам, чтобы сообщить о допросе китайскими властями", - сообщает телеканал со ссылкой на министра иностранных дел Канады Христю Фриланд.

По ее словам, Канада обратилась к китайским чиновникам, а также к семье канадца, чтобы узнать о его судьбе.

Она не стала называть имя канадца, объяснив это деликатностью ситуации.

Свое заявление Х.Фриланд сделала во время брифинга в Оттаве, организованного в связи с недавним арестом в Китае бывшего канадского дипломата Майкла Коврига, ныне сотрудничающего с "Международной кризисной группой" (ICG).

Задержание экс-дипломата произошло на фоне обострения канадско-китайских отношений после ареста финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере.

Министр иностранных дел Канады также потребовала от США не политизировать и не вмешиваться в дела, касающиеся решений Оттавы об экстрадиции.

"Наши партнеры по экстрадиции не должны стремиться политизировать этот процесс или использовать его для каких-то целей, кроме как для достижения правосудия и соблюдения законности", - заявила она журналистам.

Так министр прокомментировала высказывание президента США Дональда Трампа, который пригрозил вмешательством в дело финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была арестована в Канаде по запросу США по обвинению в том, что была причастна к поставкам оборудования в Иран в нарушение санкционного режима против Тегерана.

Теги: #канада #китай
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