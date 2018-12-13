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08:55 13.12.2018

МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 147 т гумпомощи

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МККК направил на неподконтрольные территории Донбасса более 147 т гумпомощи

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил на временно неподконтрольные территории Украины более 147 тонн гуманитарной помощи, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд на временно оккупированную территорию Украины последовали 8 грузовиков от МККК", – говорится в сообщении ведомства, обнародованном в четверг утром.

В информации уточняется, что все транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, канцелярские принадлежности, строительные материалы и одежду общим весом более 147 тонн.

Теги: #мккк #украина #донбасс #гумпомощь
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