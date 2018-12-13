События

08:48 13.12.2018

Из-за обрыва контактной сети возможны задержки отдельных поездов западного направления – УЗ

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Из-за обрыва контактной сети возможны задержки отдельных поездов западного направления – УЗ

Из-за падения дерева и обрыва контактной сети возможны задержки отдельных пассажирских поездов западного направления, сообщили в пресс-службе АО "Укрзализныци".

"Из-за падения дерева на Киевщине, в результате чего была оборвана железнодорожная контактная сеть, в пути задерживается ряд пассажирских поездов. Случай произошел в 5:12 на пятьдесят первом км перегона Клавдиево – Бородянка", – сказано в сообщении, обнародованном пресс-службой УЗ в четверг утром.

Железнодорожники восстановили часть участка по парной колее.

"В 7:12 уже восстановлено напряжение по парной колее участка и начат пропуск поездов. В дороге задерживаются некоторые пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, в частности поезда № 98 Ковель - Киев, № 705 Киев - Перемышль, № 92 Львов – Киев", – отметили в УЗ.

Восстановительные работы продолжаются.

"Укрзализныця просит прощения за временные неудобства и принимает все меры для скорейшей ликвидации последствий непогоды. Призываем пассажиров быть внимательными и слушать объявления на вокзалах", – сказано в сообщении.

Теги: #непогода #график_движения #украина #уз
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