События

08:32 13.12.2018

Четыре человека погибли, более 40 получили ранения в результате катастрофы скоростного поезда в Анкаре

1 мин читать
Четыре человека погибли, более 40 получили ранения в результате катастрофы скоростного поезда в Анкаре

В железнодорожной аварии в турецкой столице погибли, по предварительным данным, не менее четырех человек, 43 ранены, сообщило турецкое информагентство "Анадолу" со ссылкой на власти.

В Анкаре в четверг скоростной поезд на железнодорожной станции Марсандиз врезался в переход.

Как сообщает телеканал CNN, часть перехода на станции рухнула на вагоны состава. На распространенных в сети видеороликах видно, что спасатели и рабочие пытаются помочь пассажирам выбраться из вагонов, которые оказались зажатыми рухнувшими металлическими обломками перехода.

После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов, к месту аварии стянуты многочисленные кареты скорой помощи, пожарные машины.

Теги: #жертвы #турция #авария #поезд
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Часть вагонов скоростного поезда в Анкаре оказалась под обломками рухнувшего перехода

Местные власти вновь уточнили данные о погибших в Страсбурге

Во Львове 55 жилых домов остались без центрального отопления из-за аварии

Самолет "Белавиа" совершил жесткую посадку в аэропорту "Борисполь"

В ДТП в Жидачевском районе Львовской области погибли два человека

Двое американских военных спасены, судьба пятерых неизвестна после столкновения истребителя и самолета-заправщика возле побережья Японии

Во Львовской области два человека умерли в результате отравления угарным газом

Дамаск может отказаться от дипломатии, если Турция не выведет свои войска - Джаафари

Полиция устанавливает обстоятельства отравления продуктами горения подростков в поезде Одесса-Запорожье

В ДТП на Закарпатье погибло два человека, еще два пострадали

ПОСЛЕДНЕЕ

Из-за обрыва контактной сети возможны задержки отдельных поездов западного направления – УЗ

На въездах в Киев работают пункты обогрева для водителей

На Комплексную целевую программу экологического благополучия Киева на 2019-2021 необходимо более 5,5млрд грн

В результате сложных погодных условий, в Украине обесточено 170 населенных пунктов

Европарламент осудил строительство "Северный поток-2" и призвал к отмене проекта

За минувшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ВСУ, без потерь

Саммит ЕС продлит санкции для РФ и выслушает обеспокоенности Мэй по Brexit

Старший следователь харьковской полиции, подозреваемый в получении взятки $8 тыс., предстанет перед судом

Адвокат задержанного украинского капитана отказался дать в ФСБ подписку о неразглашении

В Запорожской области госпитализирован ребенок с огнестрельным ранением, полученным от нетрезвого отца

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА