События

08:17 13.12.2018

В результате сложных погодных условий, в Украине обесточено 170 населенных пунктов

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В результате сложных погодных условий, в Украине обесточено 170 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий в шести областях Украины обесточены 170 населенных пунктов, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

"13 декабря в результате осложнения погодных условий (снег, местами мокрый снег и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 170 населенных пунктов в шести областях, а именно: Черниговская - 85, Киевская - 40, Сумская - 30, Херсонская - 9, Кировоградская - 4 и Николаевская – 2", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

"Движение автомобильного транспорта на автодорогах обеспечено. Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 1 тыс. 742 чел. и 1 тыс. 169 ед. техники", – добавили в ГСЧС.

Теги: #погода #украина #обесточивание
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Интерфакс-Украина
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