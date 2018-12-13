Европарламент осудил строительство "Северный поток-2" и призвал к отмене проекта

Члены Европарламента отметили решающую роль Украины в европейской энергетической сети и призвали заблокировать строительство газопровода "Северный поток-2", как "политический проект, который создает угрозу европейской энергетической безопасности".

"Поскольку Украина играет решающую роль в европейской энергетической сети, члены Европарламента осуждают строительство газопровода Nord Stream 2, который идет в обход Украины, "поскольку это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности". Поэтому они призывают к его отмене", – сказано в сообщении, на сайте Европарламента в среду вечером.

При этом евродепутаты подчеркнули необходимость продолжения реформ, в частности на рынке газа и электроэнергии.

Парламент принял резолюцию 433 голосами, против 105 при 30 воздержавшихся.