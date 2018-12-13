Часть вагонов скоростного поезда в Анкаре оказалась под обломками рухнувшего перехода

В Анкаре в четверг скоростной поезд на железнодорожной станции Марсандиз врезался в переход, в результате аварии имеются многочисленные раненые, сообщило турецкое информагентство "Анадолу".

Как сообщает телеканал CNN, часть перехода на станции рухнула на вагоны состава. На распространенных в сети видеороликах видно, что спасатели и рабочие пытаются помочь пассажирам выбраться из вагонов, которые оказались зажатыми рухнувшими металлическими обломками перехода.

После столкновения два вагона поезда сошли с рельсов, к месту аварии стягиваются кареты скорой помощи, пожарные машины.

Данных о числе пострадавших пока не поступало.