Саммит ЕС продлит санкции для РФ и выслушает обеспокоенности Мэй по Brexit

Информация из структур ЕС, предшествовавшая открывающемуся в четверг в Брюсселе двухдневному саммиту Евросоюза, не оставляет сомнений, что экономические санкции в отношении России будут продлены.

"Канцлер (Ангела - ИФ) Меркель и президент (Эмманюэль - ИФ) Макрон доложат о выполнении Минских соглашений с целью пролонгации санкций", - написал председатель Евросовета Дональд Туск в письме-приглашении на встречу в верхах главам государств и правительств стран ЕС.

Кроме того, высокопоставленный европейский чиновник, отвечавший накануне в Брюсселе на вопросы журналистов на условиях анонимности, заявил: "Стало традицией, что каждые 6 месяцев мы проводим обмен мнениями с целью принятия решений о продлении санкций в отношении России, связанных с ее агрессией против Украины. Это будет как раз такой момент, когда госпожа Меркель и господин Макрон дадут свои рекомендации по данному вопросу. И в это же время будет затронута ситуация в Азовском море".

В ответ на вопрос, каковым будет послание, которое лидеры ЕС намерены направить Москве в связи с обострением в бассейне Азовского моря, источник объяснил: "Что касается Азовского моря, ключевым сигналом саммита для России будет решение о продлении санкций на дополнительные шесть месяцев".

"Я думаю, это мощный сигнал, - продолжил чиновник ЕС. - По Азовскому морю, я полагаю, мы (Европейский совет - ИФ) придем к письменным заключениям. Но письменные заключения, над которыми мы еще работаем, отражают дискуссию между министрами иностранных дел на Совете по иностранным делам в минувший понедельник".

В своем письме европейским лидерам Д.Туск тоже пообещал "заключения, в том числе об эскалации в Азовском море".

Глава Евросовета в этом же письме сообщил: "В конце дневного заседания (13 декабря - ИФ) премьер-министр (Тереза - ИФ) Мэй проинформирует нас о Brexit".

Выступая накануне в Европейском парламенте по вопросу подготовки декабрьского Европейского совета, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер назвал появление вопроса о Brexit в повестке саммита "нежданным гостем". "Я удивлен, потому что мы договорились с британским правительством 25 ноября (на внеочередном саммите ЕС, посвященном соглашению о выходе Великобритании из союза - ИФ)", - сказал глава Европейской комиссии.

Он подчеркнул невозможность повторных переговоров по Brexit и допустил только уточнения к договоренностям. "Все должны знать, что отзыва просьбы о выходе не будет", - заявил председатель Европейской комиссии.

Эту позицию ЕС разъяснил журналистам европейский чиновник: "Чтобы была полная ясность, я только скажу, что госпожу Мэй ждут, чтобы проинформировать глав государств и правительств о развитии внутренних дебатов в Соединенном Королевстве в контексте ратификации соглашения Палатой общин и обеспокоенностей, возникших в ходе этих дебатов. Лидеры выслушают госпожу Мэй и позднее вечером обсудят гарантии, которые они смогут или не смогут дать".

"Но понятно, что при этом, как следует из заявлений председателя Туска или заявлений других институтов ЕС, или глав государств и правительств, во всяком случае - тех, кому задавался такой вопрос, предложение о повторных переговорах по соглашению при этом не ляжет на стол", - добавил источник.

"Каковыми бы ни были гарантии, данные госпоже Мэй, они не поставят под вопрос соглашение, достигнутое 25 ноября ", - заявил функционер ЕС.

Отвечая на вопрос о перспективе Brexit без соглашения, источник пояснил: "Действительно, есть проблема: ратификация соглашения Палатой общин. И если есть проблема ратификации Палатой общин, счетчик продолжает крутиться, и вероятность Brexit без соглашения возрастает вместо того, чтобы снижаться. И при существующих обязательствах как Соединенного Королевства, так и союза, будет необходимо ускорить размышления с целью подготовки к реализации варианта без соглашения".

Он напомнил, что председатель Евросовета Д.Туск сделал соответствующее заявление, в котором уточняется, что вопрос подготовки к Brexit без соглашения не должен сниматься с повестки дня. Собеседник журналистов добавил, что Европейская комиссия над этим работает, и, возможно, в четверг вечером ее председатель Жан-Клод Юнкер внесет дополнительную ясность в этот вопрос.

Кроме того, в повестке саммита ЕС - первое обсуждение на таком политическом уровне долгосрочного бюджета Евросоюза на 2021-2027 годы, предстоящий саммит ЕС-Лига арабских государств 24-25 февраля 2019 года, единый рынок, миграция, борьба с дезинформацией, борьба против расизма и ксенофобии, климатические изменения, вопросы безопасности и обороны, гражданский диалог.