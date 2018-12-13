Старший следователь харьковской полиции, подозреваемый в получении взятки $8 тыс., предстанет перед судом

Генеральная прокуратура направила в Киевский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении полицейского, подозреваемого в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч.3 ст.368 УК Украины).

"Установлено, что старший следователь отдела расследований особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области требовал и получил неправомерную выгоду в размере 8 тыс долларов за внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований в отношении должностных лиц одного из предприятий и дальнейшего их привлечения к уголовной ответственности", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.