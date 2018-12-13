Адвокат задержанного украинского капитана отказался дать в ФСБ подписку о неразглашении

Адвокат капитана украинского буксира "Яны Капу" Олега Мельничука, задержанного в районе Керченского пролива за незаконное пересечение границы РФ, не стал давать подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

"Следователи СУ ФСБ после слова здравствуйте, потребовали подписать подписку о неразглашении данных предварительного следствия, на что я ответил, что не могу подписать настолько "серьезный" документ, так как мне не ясно, какие именно данные я не имею право разглашать. Следователь так и не смог конкретизировать своё требование", - написал на своей странице в соцсети адвокат обвиняемого Эдем Семедляев.

Он отметил, что в ходе прошедших накануне следственных мероприятий, его подзащитный указал, что "в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, виновным себя не считает и не даёт каких-либо показаний".

Как сообщалось, российские пограничники 25 ноября 2018 года с применением оружия захватили в районе Керченского пролива украинский рейдовый буксир "Яны Капу", а также малые бронированные артиллерийские катера Военно-морских сил ВСУ "Бердянск" и "Никополь". Украинские суда направлялись из Одессы в Мариуполь. После захвата буксир и катера отконвоировали в Керчь.

24 украинца, находившихся на захваченных судах ВМС ВСУ, были арестованы по решению судов Симферополя и Керчи (аннексированный Россией Крым) до 25 января 2019 года.

Позже военнопленные моряки были этапированы в Москву в СИЗО "Лефортово", а трое раненых при обстреле судов российскими силовиками – содержатся в медблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

ФСБ России возбудила уголовное дело и предъявила всем плененным украинским морякам обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч. 3 ст. 322 УК РФ).