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02:34 13.12.2018

Британские депутаты-консерваторы выразили доверие Мэй

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Британские депутаты-консерваторы выразили доверие Мэй

Британские члены парламента от консерваторов на голосовании в среду вечером выразили доверие премьеру страны и лидеру их партии Терезе Мэй.

Согласно официальным результатам, объявленным в парламенте, 200 человек проголосовали за Т.Мэй, а 117 выступили за вотум недоверия. Для победы премьеру было достаточно получить простое большинство голосов.

Голосование состоялось между 18:00 и 20:00 по местному времени.

Ранее в среду Т.Мэй выступила с обращением, в ходе которого она заявила, что намерена выстоять в голосовании, и предупредила о негативных последствиях варианта, предусматривающего смену лидера партии для Великобритании в период Brexit. Однако позднее, по данным британских СМИ, она также сказала, что не намерена возглавлять консерваторов на парламентских выборах 2022 года.

Голосование проводилось, так как часть депутатов-консерваторов потребовали его провести. Согласно действующим правилам, теперь в течение одного года в партии запрещено пытаться вынести вотум недоверия Т.Мэй.

Теги: #доверие #британия #премьер
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