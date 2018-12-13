Прокуратура через суд вернула из недобросовестной аренды землю стоимостью более 31 млн.грн

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры о возвращении из недобросовестной аренды 1 га земли в Индустриальном районе Харькова, стоимость которой превышает 31 млн грн.

"Арендатор, который длительное время нарушал условия договора, также должен заплатить более 170 тыс.грн. задолженности за пользование землей", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В 2002 году Харьковский горсовет передал этот участок земли в аренду частному предприятию, которое обустроило там торговую площадку с навесами и гостевую автостоянку. С января 2016 предприятие перестало платить деньги за аренду земли. Всего за пользование участком арендатор задолжал более 170 тыс.грн.

Кроме того, было установлено, что объекты недвижимости, расположенные на участке, длительное время принадлежат на правах собственности уже не арендатору земли, а нескольким физическим лицам. В соответствии с требованиями законодательства, при продаже зданий фирма-арендатор должна была расторгнуть договор аренды с горсоветом, но она этого не сделала.

В связи с этим прокуратура направила в суд иск о возвращении участка из недобросовестной аренды и погашении долга за аренду. Суд удовлетворил иск в полном объеме. После того, как судебное решение вступит в силу, местная прокуратура примет меры для его реального исполнения.