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23:34 12.12.2018

Порошенко передал институтам и государствам-членам ЕС перечень проектов по социально-экономическому развитию украинского Приазовья

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Порошенко передал институтам и государствам-членам ЕС перечень проектов по социально-экономическому развитию украинского Приазовья

Президент Украины Петр Порошенко передал институтам и государствам-членам ЕС на рассмотрение перечень гуманитарных и инфраструктурных проектов по социально-экономическому развитию украинского Приазовья, ожидается участие европейских партнеров в их реализации.

"Глава государства отметил важность усиления помощи со стороны Европейского Союза социально-экономическом развитии украинского Приазовья, страдающего от целенаправленной блокады со стороны Российской Федерации. С этой целью Президент передал на рассмотрение институтов и государств-членов ЕС перечень гуманитарных и инфраструктурных проектов, которые могли бы поддержать европейские партнеры", – говорится в сообщении пресс-службы президента Украины, обнародованном в среду вечером.

Теги: #проекты #ес #порошенко #украина
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