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22:45 12.12.2018

Группа общественных и политических деятелей просит Трампа ужесточить санкции против РФ и помочь Украине в укреплении оборонного потенциала на море

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Группа общественных и политических деятелей просит Трампа ужесточить санкции против РФ и помочь Украине в укреплении оборонного потенциала на море

Группа американских политиков и общественных деятелей обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой максимально ужесточить санкции против России и оказать военную помощь Украине в укреплении оборонного потенциала в Черном и Азовском морях.

45 общественных и политических деятелей направили Д.Трампу письмо от 12 декабря 2018 года, в котором отметают, что агрессия России против украинских судов в международных водах вблизи Керченского пролива и Азовского моря представляет серьезную угрозу международной безопасности и свободному движению мировой торговли. В письме отмечается, что "действия России требуют решительного и четкого ответа от Соединенных Штатов".

"Господин президент, в настоящее время вы можете быстро увеличить издержки России за ее последние незаконные действия и продемонстрировать готовность к повышению цены будущей агрессии", - сказано в письме.

Подчеркивается, что цена агрессии для Москвы должна расти до тех пор, пока российские лидеры не прекратят подрывать мир в Европе.

Подписанты предлагают американскому руководству начать с жесткой реализации и соблюдения уже существующих американских санкций против России в максимально допустимой законом мере.

"Второе, внедрять дополнительные меры безопасности для усиления морских сил Украины, в частности, путем предоставления таких систем, как радары, вооружения береговой обороны, ISR-оборудование (системы разведки и наблюдения – ИФ) и патрульные катера для защиты и сдерживания от будущего нападения на прибрежные зоны Украины в Черном и Азовском морях", - сказано в письме.

"Третье, общественные и политические деятели просят Д.Трампа убедиться, что все европейские союзники также твердо поддерживаются их финансовых мер в отношении России, введенные за ее предыдущие незаконные действия в Крыму, а также, чтобы союзники сохраняли мощное присутствие НАТО в Черном море для защиты свободы навигации.

"В-четвертых, немедленно наложить новые или более строгие санкции в отношении российских финансовых инструментов и банков, включая Внешэкономбанк (ВЭБ), Промсвязьбанк, Газпромбанк и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), - сказано в сообщении.

Пятый шаг, предлагаемый Д.Трампу подписантами, заключается в том, чтобы сплотить европейских союзников США вокруг цели убедить правительство Германии приостановить официальную поддержку газопровода "Nord Stream-2" из-за последней агрессии Москвы.

Шестое, продемонстрировать готовность к новым и немедленным санкциям США в отношении газопровода "Nord Stream-2".

"Передача правильного месседжа с помощью действий сейчас – демонстративно готовясь к введению дополнительных санкций в будущем – это язык, который поймет Владимир Путин. Мы можем использовать силу нашей финансовой системы, благонадежность нашего руководства и дружбу наших союзников, чтобы сделать Европу и США более защищенными и безопасными.

Действительно, мы противостоим агрессии России, когда мы едины с нашими европейскими партнёрами и союзниками. Мы призываем вас к действию", - сказано в письме Д.Трампу.

Письмо подписали 45 человек, в том числе американо-британская журналистка и писательница Энн Эпплбаум (Anne Applebaum), аналитик американского центра The Atlantic Council Андерс Аслунд (Anders Aslund), бывший посол США в Украине Джон Гербст (John Herbst), командующий Сухопутными войсками ВС США в Европе Фредерик Бен Ходжес (Ben Hodges), генерал армии США в отставке, командующий силами НАТО в Косово в период с 1997 по 2000 годы Уэсли Кларк (Wesley Clark), эксперт Брукингского института, экс-директор исследовательского департамента Atlantic Council Алина Полякова (Alina Polyakova), бизнесмен и дипломат Джордж Уолкер III (George H. Walker III), бывший посол США в России, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу (Alexander Vershbow), старший научный сотрудник Программы международной безопасности в Атлантическом совете США (AtlanticCouncil), сын политолога, советника по нацбезопасности 39-го президента США Джимми Картера Збигнева Бжезинского Ян Бжезинский (Ian Brzezinski) и другие.

Теги: #санкции #сша #украина #обращение #рф #трамп
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