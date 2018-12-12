В Киеве задержаны 27 человек, которые провоцировали правоохранителей накануне футбольного матча

В Киеве вечером возле станции метро "Олимпийская" были задержаны 27 молодых людей, которые провоцировали правоохранителей накануне футбольного матча "Шахтер-Лион", сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

"Столичная полиция задержала группу молодых людей, которые провоцировали правоохранителей возле спортивного комплекса на Печерске. Инцидент произошел накануне футбольного матча рядом со станцией метро "Олимпийская". Никто из граждан не пострадал", – говорится в сообщении на сайте столичной полиции в среду вечером.

В информации подчеркивается, что правонарушители высказывались нецензурной бранью в адрес полицейских, бросались снегом, пытались ударить пеший патруль и расшатывали ограждающие турникеты. На замечание правоохранителей они не реагировали. 27 человек задержаны.

"За совершение противоправных действий 27 человек отправляют в территориальное управление полиции, где будут установлены анкетные данные этих граждан и в дальнейшем дана правовая оценка их действиям", – сказано в сообщении.

Правоохранители продолжают патрулировать и обеспечивать общественный порядок.