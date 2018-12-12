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21:46 12.12.2018

Европарламент принял доклад о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, в котором признается перспектива членства страны в Евросоюзе – Порошенко

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Европейский парламент одобрил доклад о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, в котором признается значительный прогресс страны в реализации евроинтеграционных реформ и признается перспектива членства в Евросоюзе, сообщил президент Украины Петр Порошенко и поблагодарил евродепутатов.

"Приветствую принятие Европарламентом доклада о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Благодарен евродепутатам за признание значительного прогресса Украины на пути евроинтеграционных реформ со времени Революции Достоинства, которых осуществлено больше, чем за все предыдущие годы независимости", - написал П.Порошенко в среду вечером после прилета в Брюссель.

Президент Украины также акцентировал внимание на очень важном сигнале "о признании перспективы членства Украины в ЕС согласно ст. 49 Договора о ЕС".

Также немаловажным П.Порошенко назвал и подтверждение непоколебимой позиции Европарламента по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины с решительным и категоричным осуждением продолжающейся российской агрессии против Украинского государства, в частности недавнего акта агрессии РФ в Керченском проливе.

"Считаю такую позицию Европарламента свидетельством твердой поддержки Украины в продолжающейся борьбе нашего народа за свой европейский выбор и результатом беспрецедентного уровня отношений между Украиной и ЕС", - резюмировал глава государства.

На протяжении 12-13 декабря П.Порошенко осуществляет рабочий визит в Брюссель в рамках заседания Европейского Совета, где проведет ряд встреч с руководством ЕС и НАТО. Запланированы встречи П.Порошенко с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и руководством Европейской комиссии, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, канцлером Германии Ангелой Меркель и другими европейскими лидерами.

Теги: #порошенко
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