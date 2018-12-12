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21:03 12.12.2018

Наместник Почаевской лавры просит предстоятеля УПЦ (МП) ходатайствовать перед главой РПЦ о помощи по освобождению украинских моряков

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Наместник Почаевской лавры УПЦ (МП) митрополит Владимир просит предстоятеля УПЦ (МП) митрополита Онуфрия ходатайствовать перед главой (РПЦ) патриархом Кириллом о помощи по освобождению задержанных Россией украинских моряков.

"Митрополит Владимир обратился к блаженнейшему Онуфрию, митрополиту Киевскому и всея Украины с просьбой посодействовать в освобождении украинских моряков", - указано на сайте Почаевской лавры.

В письме, обнародованном на сайте лавры, митрополит Владимир сообщает предстоятелю УПЦ (МП), что 10 декабря встретился с главой Тернопольской областной государственной Степаном Барной, с которым обсудил "важные вопросы государственно-церковных отношений и межконфессионального диалога в Тернопольской области", а также вопрос судьбы заключенных в Россини украинских граждан.

"Поэтому обращаюсь к Вам с просьбой о ходатайстве перед святейшим патриархом Кириллом в деле помощи по освобождению наших соотечественников и скорейшего возвращения их к своим семьям", - сказано в письме Владимира к Онуфрию.

Теги: #рпц
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