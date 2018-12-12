События

21:01 12.12.2018

C 21.00 среды в Киев начнут пускать грузовики, но вновь ограничат c 6.00 четверга

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С 21:00 среды в Киев начнут запускать грузовой транспорт небольшими колоннами, чтобы не затруднять движение по автодорогам столицы, однако уже в 6:00 четверга, 13 декабря, в связи с осложнением погодных условий въезд грузовиков в Киев снова ограничат, информируют в Киевской городской государственной администрации.

"Для водителей (грузового транспорта – ИФ) будут развернуты пункты обогрева на всех въездах в город", - говорится в обнародованном в среду вечером пресс-службой КГГА сообщении со ссылкой на информацию Управления по вопросам гражданской защиты горадминистрации.

В мэрии напомнили, что ограничение на въезд в Киев большегрузного и тяжеловесного автотранспорта было введен в 16:00 среды перед вечерним часом пик, для того, чтобы обеспечить надлежащую уборку города от снега и передвижение транспорта по дорогам столицы.

"По прогнозу Укргидрометцентра, снегопад продлится ночью и днем 13 декабря. В связи с этим, призываем водителей не пользоваться частными автомобилями, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники и не устраивать заторы на автодорогах столицы. Также просим не парковать автомобили на обочинах дорог и в не предусмотренных для этого местах. Автомобили, мешающие прохождению снегоуборочной техники, будут эвакуировать", - подчеркнули в КГГА.

Теги: #киев #погода
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