Повторных переговоров по Brexit не будет, его вариант без соглашения не исключается - источник

Высокопоставленный европейский чиновник, отвечавший в среду на вопросы журналистов в Брюсселе на условиях анонимности, заявил, что не может сказать, какие гарантии могли бы дать европейские лидеры премьер-министру Великобритании Терезе Мэй на саммите ЕС 13-14 декабря.

"Мне довелось прочитать на прошлой неделе, что существует около 120 сценариев возможной эволюции ситуации с Brexit. Такой список, впрочем, удлиняется каждый день, и я не буду пускаться в спекуляции", - ответил он на соответствующий вопрос.

"Чтобы была полная ясность, я только скажу, что госпожу Мэй ждут, чтобы проинформировать глав государств и правительств о развитии внутренних дебатов в Соединенном Королевстве в контексте ратификации соглашения Палатой общин и обеспокоенностей, возникших в ходе этих дебатов. Лидеры выслушают госпожу Мэй и позднее вечером обсудят гарантии, которые они смогут или не смогут дать", - объяснил собеседник СМИ.

"Но понятно, что при этом, как следует из заявлений председателя (Европейского совета Дональда - ИФ) Туска или заявлений других институтов ЕС, или глав государств и правительств, во всяком случае - тех, кому задавался такой вопрос, предложение о повторных переговорах по соглашению больше не ляжет на стол", - сказал источник.

"Каковыми бы ни были гарантии, данные госпоже Мэй, они не поставят под вопрос соглашение, достигнутое 25 ноября (на внеочередном саммите ЕС по Brexit - ИФ)", - заявил функционер ЕС.

Он повторил свое описание предполагаемого хода встречи лидеров 27 стран ЕС с Т.Мэй 13 декабря: "Сначала слушают госпожу Мэй с ее изложением обеспокоенностей и ожиданий. Затем размышления, чтобы предусмотреть различные возможные опции, но в пределах, которые я сейчас определил. Без того, чтобы поднимался вопрос о повторных переговорах по пакету, и без предложений чего бы то ни было, что противоречит положениям соглашения".

Отвечая на вопрос о перспективе Brexit без соглашения, источник пояснил: "Действительно, есть проблема: ратификация соглашения Палатой общин. И если есть проблема ратификации Палатой общин, счетчик продолжает крутиться, и вероятность Brexit без соглашения возрастает, вместо того, чтобы снижаться. И при существующих обязательствах как Соединенного Королевства, так и союза, будет необходимо ускорить размышления с целью подготовки к реализации варианта без соглашения".

Он напомнил, что председатель Евросовета Д.Туск сделал в минувший понедельник соответствующее заявление, в котором уточняется, что вопрос подготовки к Brexit без соглашения не должен сниматься с повестки дня. Источник добавил, что Европейская комиссия над этим работает, и, возможно, в четверг вечером ее председатель Жан-Клод Юнкер внесет дополнительную ясность в этот вопрос.