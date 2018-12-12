На Донбассе боевики 7 раз нарушили "режим тишины", потерь военнослужащих нет – ООС

На Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил с начала среды по состоянию на 18:00 боевики 7 раз нарушили "режим тишины", потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщают в ООС.

"В течение этих суток российские оккупационные войска 7 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 2 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями", - сообщает пресс-центр ООС на странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

В частности отмечается, что незаконные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 82 мм по позициям ООС близ поселка Крымское на луганском направлении и населенного пункта Чермалык на мариупольском направлении.

Также опорные пункты украинских войск подверглись огневому воздействию из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на донецком направлении в районе населенных пунктов Авдеевка, Старогнатовка, Тарамчук.

"Потерь среди военнослужащих объединенных сил в течение текущих суток нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - сказано в сообщении.