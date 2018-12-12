События

18:05 12.12.2018

Движение грузовиков по некоторым дорогам Киевщины и Житомирщины ограничено до 22.00 из-за непогоды

1 мин читать
Движение грузовиков по некоторым дорогам Киевщины и Житомирщины ограничено до 22.00 из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий с 16:00 до 22:00 среды по некоторым автодорогам Киевской и Житомирской областей ограничивается движение в направлении Киева тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, сообщает Патрульная полиция Украины.

В обнародованном на странице Патрульной полиции Украины в соцсети Фейсбук в среду вечером сообщении отмечается, что ограничения на движение грузовиков вводятся на автодорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Довжанский ), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев-Чоп) М-07 (Киев - Ковель - Ягодин) в направлении Киева.

"Ограничение въезда в столицу позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствованию работе снегоуборочной техники. Убедительно просим водителей соблюдать ПДД и для надлежащей работы снегоуборочной техники не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах", - призвали в Патрульной полиции.

Также в правоохранительном органе просят водителей переждать интенсивный снегопад на АЗС, стоянках и местах отстоя транспортных средств на дорогах общего значения, с перечнем которых можно ознакомиться по ссылке - https://goo.gl/nVPf5i.

Как сообщалось, на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий 12-13 декабря, в частности, снегопады (с высотой снежного покрова до 20 см), метели, налипание мокрого снега и порывистый ветер до 18 м/с.

Теги: #транспорт #погода
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Борисполь" предупреждает о возможных незначительных задержках самолетов из-за деайсинга

Въезд грузового транспорта в Киев в среду утром могут ограничить из-за снегопада - КГГА

В Киеве 11 декабря ограничат движение транспорта на Южном мосту

Циклон принесет в Украину 12-13 декабря метели и снегопады, снежный покров местами до 20 см

Метель и сильный ветер ожидаются в среду в Украине

Из-за сложных погодных условий аэропорт "Борисполь" предупреждает о возможном изменении в расписании

В Киеве и области к вечеру ожидается туман

В начале недели в Украине сохранится относительно теплая погода

9 декабря в Киеве небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица – КГГА

Погода: на западе потеплеет, а на востоке сохранится холод

ПОСЛЕДНЕЕ

На Донбассе боевики 7 раз нарушили "режим тишины", потерь военнослужащих нет – ООС

Командир "Бердянска" Мокряк отказался давать показания российским следователям до освобождения из плена его подчиненных

Правоохранители открывают против бизнеса дела по старым уголовным производствам – юрист

Количество проведенных в 2018г обысков сохранится на уровне 2017г – эксперт

Матиос заявляет, что НАБУ открыло против него дело из-за расследования им торговли детьми

Адвокат одного из раненых украинских моряков сообщает, что он идет на поправку

Судебное заседание в деле украинца Павла Гриба перенесли на 21 декабря из-за его плохого самочувствия

В доме "страсбургского стрелка" нашли винтовку и гранату, задержаны четверо родственников – прокурор

В селе возле бывших Новобогдановских артскладов обнаружен схрон современных боеприпасов

Премию Сахарова украинскому режиссеру Сенцову вручили его сестре в Страсбурге

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА