Движение грузовиков по некоторым дорогам Киевщины и Житомирщины ограничено до 22.00 из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий с 16:00 до 22:00 среды по некоторым автодорогам Киевской и Житомирской областей ограничивается движение в направлении Киева тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, сообщает Патрульная полиция Украины.

В обнародованном на странице Патрульной полиции Украины в соцсети Фейсбук в среду вечером сообщении отмечается, что ограничения на движение грузовиков вводятся на автодорогах М-01 (Киев - Чернигов - Новые Яриловичи), М-03 (Киев - Харьков - Довжанский ), М-05 (Киев - Одесса), М-06 (Киев-Чоп) М-07 (Киев - Ковель - Ягодин) в направлении Киева.

"Ограничение въезда в столицу позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствованию работе снегоуборочной техники. Убедительно просим водителей соблюдать ПДД и для надлежащей работы снегоуборочной техники не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах", - призвали в Патрульной полиции.

Также в правоохранительном органе просят водителей переждать интенсивный снегопад на АЗС, стоянках и местах отстоя транспортных средств на дорогах общего значения, с перечнем которых можно ознакомиться по ссылке - https://goo.gl/nVPf5i.

Как сообщалось, на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий 12-13 декабря, в частности, снегопады (с высотой снежного покрова до 20 см), метели, налипание мокрого снега и порывистый ветер до 18 м/с.