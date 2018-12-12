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17:37 12.12.2018

"Борисполь" предупреждает о возможных незначительных задержках самолетов из-за деайсинга

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"Борисполь" предупреждает о возможных незначительных задержках самолетов из-за деайсинга

 Аэропорт "Борисполь" (Киев) продолжает работать в штатном режиме, несмотря на ухудшившиеся погодные условия, однако предупреждает о возможных незначительных задержках рейсов из-за необходимости обработать их противообледенительной жидкостью.

"Аэропорт работает в штатном режиме, очищается перрон и ВПП, на некоторые рейсы есть незначительные задержки до получаса, которые связаны с деайсинговой обработкой воздушных судов для обеспечения безопасности полетов", - сообщила пресс-служба агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

В аэропорту "Борисполь" отметили, что в целом графике полетов соблюдается.

Как сообщалось, на территории Украины ожидается ухудшение погодных условий 12-13 декабря, в частности, снегопады (с высотой снежного покрова до 20 см), метели, налипание мокрого снега.

Киевская горгосадминистрация ограничила въезд в Киев крупногабаритного транспорта с 16:00 среды.

Теги: #погода #аэропорт_борисполь
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